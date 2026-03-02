Подорожчання продуктів у Дніпрі впливає на бюджет сімей, особливо тих, хто регулярно купує базові товари харчування.

У Дніпрі за останній місяць зафіксовано подорожчання продуктів, повідомляють місцеві торгові мережі, повідомляє Politeka.

Інформацію про це українцям надають на сайті Мінфін.

Найбільш відчутно змінилися ціни на хліб, рибу та молочні товари.

Так, хліб житній "Столичний" вагою 950 грамів зараз коштує в середньому 46,60 грн. У січні він продавався по 44,95 грн. Протягом останніх днів січня ціни залишалися стабільними на рівні 46,50 грн, а в лютому відбулося короткочасне зростання до 48,80 грн, після чого вартість повернулася до 46,60 грн.

Ціна на живого коропа за кілограм варіюється від 199 грн у мережі Auchan до 245,10 грн у Megamarket. Середня вартість у січні становила 191,03 грн. Після коливань протягом лютого середні ціни піднялися до 222,05 грн, що означає зростання майже на 30 грн у порівнянні з початком року.

Молочні продукти також подорожчали. Сметана "Простонаше" 20% (340 грамів) сьогодні коштує 62,78 грн у середньому. У січні її ціна коливалася від 57,01 грн до 62,50 грн. Найвищий показник у лютому зафіксували на рівні 68,36 грн, після чого середня вартість трохи знизилася.

Таким чином, за останні місяці житній хліб, риба та сметана стали дорожчими на 0,1–27,5 грн, що демонструє поступове зростання витрат на продукти першої необхідності у місті.

