У Дніпрі діє міська програма, в межах якої передбачені безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, однак така можливість діє не для всіх.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надають відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Інформацію про порядок отримання оприлюднив сайт Департаменту соціальної політики. Йдеться про набори безкоштовних продуктів харчування для ВПО, які мешкають у місцях тимчасового компактного проживання у Дніпрі.

Отримати допомогу можуть кілька категорій переселенців. Серед них пенсіонери, люди з інвалідністю, матері з дітьми, законні представники, які супроводжують малолітню дитину або недієздатну особу, а також діти віком від 3-х до 18 років.

Крім того, право на набір безкоштовних продуктів мають ВПО та пенсіонери у Дніпрі, які перебувають у складних життєвих обставинах і отримують послуги Дніпровського міського центру соціальних служб.

Окремо передбачено можливість одноразового отримання допомоги для тих, хто вперше звернувся до управління соціального захисту населення за довідкою, проживає у МТКП, але не належить до визначених категорій.

Обов’язковою умовою є реєстрація у нашому облцентрі після 24.02.2022 за адресою місця тимчасового компактного проживання. Саме ця вимога є ключовою для участі у програмі.

До складу набору входять консерви м’ясні, консерви рибну, печінковий паштет, готові другі страви з м’ясом тушкованим, чай, кава, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем.

Такі пакунки видаються один раз на місяць. Для цього необхідно щомісячно подавати заяву та відповідні документи до управління соціального захисту населення.

Щоб оформити підтримку, заявникам потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем перебування та реєстрації.

