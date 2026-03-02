Графіки відключення світла у Дніпропетровській області триватимуть 3 березня, адже в цей день енергетики будуть проводити профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Заплановані заходи матимуть тимчасовий характер. Саме тому енергетики заздалегідь сформували детальні графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 3 березня. Це дозволить завчасно ознайомитися з інформацією та підготуватися до можливих тимчасових перебоїв в електропостачанні.

У Криворызькому районі через планові роботи в селі Вільне заплановані на 03 березня додаткові обмеження з 08:00 до 17:00 години за адресами:

Гагаріна: 1-13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24-26, 26А, 27, 28;

Кузьми Скрябіна: 1-12, 12А, 14, 14А, 15-20, 20А, 21, 21А, 22-29, 29А, 30-34;

Слов'янська: 8-22;

Соборна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-8, 8А, 9-25, 27-31, 33.

Повідомляється також про планові роботи у місті Жовті Води. Вимкнення діятимуть з 08:00 до 17:00 за адресами:

Авангардна: 74-90 (парні);

Європейська: 1-4;

Музейна: 15, 22А, 36-46 (парні);

Паркова: 11-17 (непарні), 18-23, 25-33 (непарні);

Садова: 50-58 (парні), 61-71 (непарні);

Франка: 1, 5;

Хмельницького: 23, 23Г, 25, 25А, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44;

Шкільна: 40-46 (парні), 51;

Щаслива: 67-75 (непарні), 76-84 (парні);

площа Миру: 3, 5;

пров. Василя Стуса: 1-10;

пров. Квартальний: 1-4;

пров. О. Довженка: 5Г;

пров. Північний: 1-3, 5, 7, 9;

пров. Сніжний: 1-10.

03.03.2026 року з 08:00 до 18:00 години будуть проводити профілактичні роботи у межах Гpeчaнoпoдівської сільської територіальної громади. У зв’язку з виконанням цих робіт триватиме відключення електроенергії у таких населених пунктах:

с. Кряжове, с. Миролюбівка, с. Свистунове, с. Трудолюбівка.

