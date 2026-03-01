Завдяки зусиллям соціальних працівників та волонтерів безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області стало доступним не лише для дорослих.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне через Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування, повідомляє Politeka.

Центр працює з людьми похилого віку та особами з інвалідністю, одночасно підтримуючи переселенців із інших регіонів.

Поза житлом для ВПО, організація надає соціальні послуги, догляд вдома, денні програми адаптації та натуральну допомогу. У перші дні війни відділення Індустріального району стало прихистком для переселенців із Донецької області.

Для комфортного перебування облаштовано кімнати відпочинку, кухню, їдальню та душові кімнати. Благодійники та волонтери забезпечують гарячі обіди, питну воду та, за потреби, дієтичне харчування.

Крім базових потреб, переселенцям надають психологічну підтримку та заняття з рукоділля, щоб допомогти справлятися зі стресом і адаптуватися до нових умов.

Завдяки зусиллям соціальних працівників та волонтерів безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області стало доступним не лише для дорослих, а й для дітей та людей похилого віку.

Кожен, хто потрапляє до терцентру, отримує можливість відновити звичний ритм життя, відчувати підтримку та користуватися безпечним місцем для ночівлі. Програми адаптують під потреби конкретних сімей, забезпечуючи максимально комфортні умови та психологічну допомогу тим, хто пережив втрату дому.

Мешканцям радять заздалегідь уточнювати наявність місць і графік роботи центру, щоб отримати житло без затримок.

Усі бажаючі можуть звертатися до центру за детальною інформацією щодо умов проживання та наявності місць.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі: де шукати прихисток.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: яка вартість діє тепер.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпрі: як змінилися цінники базових товарів.