Мешканці регіону вже отримують сигнали про завершення опалювального сезону у Дніпропетровській області.

Завершення опалювального сезону у Дніпропетровській області в 2026 році ще не відбулося, проте до цього активно готуються комунальні служби, повідомляє Politeka.

Завершення опалювального сезону у Дніпропетровській області 2026 року відбудеться відповідно до пункту 8 Правил надання послуг із теплопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №830 від 21 серпня 2019 року.

Документ не містить конкретної дати відключення тепла. Традиційно, батареї припиняють подавати тепло, коли середньодобова температура стабільно перевищує +8°C протягом трьох днів поспіль.

У цей час котельні та тепломережі переходять у літній режим роботи, зменшуючи подачу тепла у житлові будинки, школи та лікарні, що дозволяє уникнути різких перепадів температури у приміщеннях.

У районах із альтернативним опаленням батареї можуть відключати трохи раніше, щоб заощадити енергоресурси і підтримати стабільну роботу мереж.

Мешканцям радять перевіряти стан батарей і вентиляційних решіток, контролювати температуру всередині квартир, планувати провітрювання та підтримувати комфортну вологість у приміщеннях.

Також важливо стежити за показниками лічильників і своєчасно передавати їх у тепломережу, щоб уникнути непорозумінь із нарахуванням оплати за тепло.

Минулий опалювальний сезон в Дніпропетровській області завершився 28 березня, проте у деяких містах тепло подавали ще кілька днів через нестійку погоду.

Фахівці наголошують на важливості своєчасної підготовки до переходу в літній режим, адже це допомагає уникнути дискомфорту у квартирах і забезпечує стабільність у роботі опалювальних систем.

