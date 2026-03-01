Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області має системний характер та стосується кількох напрямків.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області набуло чинності з 16 лютого. Зміни охопили міжміське сполучення між Кам’янське та Дніпро, повідлмляє Politeka.

Маршрут до АС «Новий центр», який обслуговує компанія «Автопромінь», подорожчав із 60 до 80 гривень. У підприємстві пояснили рішення зростанням витрат на пальне, запчастини, технічне обслуговування, а також нестачею персоналу.

Раніше, 12 лютого, коригування відбулося на напрямку №100, що сполучає залізничний вокзал Кам’янського з центральним автовокзалом Дніпра. Там тариф встановили на рівні 70 гривень.

Таким чином, подорожчання проїзду в Дніпропетровській області має системний характер та стосується кількох напрямків. Перевізники наголошують: перегляд ставок дозволяє зберегти регулярність рейсів і стабільність роботи транспорту.

Оновлений розклад із Кам’янського у будні передбачає відправлення о 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 та 16:00. У вихідні транспорт курсує о 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00, 16:00.

Із Дніпра від АС «Новий центр» у робочі дні рейси здійснюються о 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00. У вихідні — о 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Представники компанії радять пасажирам враховувати оновлені розцінки під час планування поїздок, адже економічні чинники вплинули на формування нової вартості квитків.

Також варто зауважити, що місцевим жителям радять зважати на нововведення та планувати витрати на поїздки відповідно до оновлених тарифів.

Джерело

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, у Дніпропетровській області змінилися ціни на базовий кошик

Також Politeka писала про подорожчання проїзду в Дніпропетровській області

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі