Економічні фактори пояснюють підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Із січня у регіоні змінилися розцінки на розподіл природного газу. При цьому вартість самого палива для побутових споживачів залишилася стабільною.

Експерти пояснюють: новий рядок у платіжках відображає лише доставку газу мережами, а не ціну ресурсу. Перший етап впровадження стартував у січні, другий планують після 1 квітня.

У середньому по Україні тариф на розподіл зріс на 76%, тоді як у Дніпропетровській області підвищення досягло майже 190%. Нова ставка становить 3,66 гривні за кубометр без ПДВ. Для порівняння, у різних регіонах ціна коливається від 0,65 до 3,95 гривні залежно від місцевих умов.

Ціна самого газу для населення залишається на рівні 7,96 гривні за кубометр і не планується до зміни щонайменше протягом пів року після завершення воєнного стану.

Економічні фактори пояснюють підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: зростання витрат на ремонт мереж, обслуговування обладнання та забезпечення безперебійного постачання.

Фахівці радять споживачам регулярно перевіряти нарахування та вчасно оплачувати рахунки. Це дозволяє уникнути непорозумінь і гарантує стабільну подачу газу.

Додатково рекомендують економно користуватися ресурсом: контролювати споживання, перевіряти герметичність приладів і за можливості оптимізувати обігрів, щоб зменшити витрати й підтримати стабільність бюджету.

Мешканцям радять уважно стежити за оновленнями тарифів та планувати платежі, щоб уникнути непередбачених труднощів.

