Індексація пенсій з 1 березня у Дніпропетровській області розпочнеться у 2026 році, а зростання становитиме 12,1%, повідомляє Politeka.

Перерахунок охопить усіх одержувачів, які отримують кошти через Пенсійний фонд.

Про це під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін. За його словами, показник перевищує рівень інфляції минулого року на 4%, що має підтримати доходи людей поважного віку.

Фінансова спроможність фонду стала визначальним чинником для такого рішення. Уперше за кілька років річний кошторис затверджено без дефіциту, його обсяг перевищує 1,2 трильйона гривень. Це забезпечує стабільні нарахування для понад 10 мільйонів громадян.

Середній розмір забезпечення нині становить близько 6 500 гривень. Водночас більше ніж 4,3 мільйона осіб отримують менш як шість тисяч, тому перерахунок розглядають як частину ширших змін у сфері соціального захисту.

Міністр також зазначив, що триває робота над оновленою моделлю пенсійної системи. Підготовлений законопроєкт має гарантувати довгострокову стабільність та справедливий підхід для різних категорій одержувачів.

Фахівці рекомендують перевіряти інформацію щодо нарахувань та за потреби уточнювати дані у відділеннях фонду. Очікується, що Індексація пенсій з 1 березня у Дніпропетровській області сприятиме кращому плануванню витрат і допоможе зменшити фінансове навантаження на родини.

Зміни застосують одночасно до всіх категорій одержувачів, які підпадають під умови підвищення.

людям покривати основні потреби та зменшити фінансовий тиск.

