Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень з 2 по 8 березня дозволять мешканцям завчасно ознайомитися з інформацією та підготуватися до них.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень з 2 по 8 березня вводяться через профылактичны роботи в регіоні, пише Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Заплановані заходи матимуть тимчасовий характер. Саме тому енергетики заздалегідь сформували детальні графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень з 2 по 8 березня. Це дозволить мешканцям завчасно ознайомитися з інформацією та підготуватися до можливих тимчасових перебоїв в електропостачанні.

02.03.2026 з 08:30 до 18:00 години світла не буде в межах Новопільська територіальна громада. Знеструмлення стосуються таких адрес:

с. Новий Шлях та с. Львів вул. Южна 25.

Цього ж дня триватимуть обмеження в межах Губиниська територіальна громада. Вимикатимуть електрику з 9 до 15 години в селищі Губиниха в таких вулицях:

вул. Залізнична 1; 10; 100; 102; 104; 106; 108; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 2; 20; 24; 26; 28; 3; 30; 32; 34; 36; 38; 4; 40; 44; 46; 48; 5; 58; 6; 60; 62; 64; 66; 7; 70; 72; 74; 76; 78; 8; 80; 82; 84; 86; 9; 90; 92; 94; 96; 98

вул. Тиха 1; 10; 11; 12; 15; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 3; 31; 6; 7; 8; 9

вул. Центральна 105; 161; 163/А; 165; 167; 169; 171; 173; 175; 177; 181; 183; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 193; 194; 195; 196; 197; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 209; 210; 211; 212; 213; 215; 216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 224; 226; 228; 228/А; 230; 230/А; 232.

03.03.2026 року з 08:00 до 18:00 години будуть проводити профілактичні роботи у межах Гpeчaнoпoдівської сільської територіальної громади. У зв’язку з виконанням цих робіт триватиме відключення електроенергії у таких населених пунктах:

с. Кряжове, с. Миролюбівка, с. Свистунове, с. Трудолюбівка.

Крім цього, 3 березня варто бути готовими до вимкнень з 8 до 18 години в селі Нововасилівка. Повністю зникне електрика на вулицях: Степова та Українська.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

