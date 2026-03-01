Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області вже відчувають мешканці, які купують звичайні позиції для щоденного раціону.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області стало очевидним на прикладі основних категорій товарів, повідомляє Politeka.

Згідно з даними офіційного сайту Мінфіну, хліб житній Столичний у лютому коштувала у середньому 46,50 грн за 950 грамів, тоді як у січні його середня ціна складала 44,95 грн.

Індекс споживчих цін на цей хліб склав 101,73%, що означає зростання на 1,73% порівняно з попереднім місяцем. Не менш відчутно подорожчали й продукти у сегменті бакалії.

Пшоно у лютому в Дніпропетровській області коштує в середньому 37 грн за кілограм. При цьому, в Megamarket наразі його продають по 32,20 грн, у Metro – по 38,90 грн, а в Auchan – 39,90 грн.

У січні середня ціна на пшоно складала 32,96 грн, а індекс споживчих цін у лютому 2026 року досяг 108,39%, що свідчить про зростання на 8,39%.

Така динаміка показує, що подорожчання продуктів у Дніпропетровській області зачіпає не тільки хліб, а й крупи, що безпосередньо відчувають покупці у супермаркетах.

Риба та морепродукти також демонструють суттєве зростання. Оселедець слабосолоний у лютому коштує у середньому 241,50 грн за кілограм, тоді як у січні його ціна становила 216,45 грн.

У різних магазинах вартість коливається значно: Auchan пропонує 199 грн, Megamarket – 325 грн, Novus – 179 грн, Metro – 263 грн. Індекс споживчих цін на оселедець у лютому склав 108,84%, що відповідає зростанню на 8,84%.

Основні причини підняття цінників залишаються традиційними: війна обмежує виробництво, зменшується поголів’я худоби та риби, що впливає на вартість м’ясної та рибної продукції.

Логістика стає менш вигідною через ризики транспортування, а перебої з електропостачанням змушують виробників використовувати дорогі генератори.

