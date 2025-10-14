Граждане, вышедшие на заслуженный отдых, но желающие оставаться активными, имеют возможность найти работу для пенсионеров в Днепре.

Работа для пенсионеров в Днепре во многих случаях подразумевает комфортные условия, гибкий график и хорошую зарплату, сообщает Politeka.

Среди актуальных вакансий на сайте work.ua есть предложения в сфере обслуживания, торговли и логистики, где необходима внимательность, коммуникабельность и готовность учиться новому.

Работа для пенсионеров в Днепре, например, есть у Макдональдз. Заработная плата составляет 24516 гривен и может меняться в зависимости от отработанных часов и бонусов. Выплаты производятся два раза в месяц или еженедельно.

Эта занятость предполагает официальное трудоустройство, медицинское страхование, оплачиваемые отпуска и больничные. Сотрудники получают дополнительные бонусы и мотивационные вознаграждения. Любимые бургеры и напитки будут доступны со скидкой.

Еще одно интересное предложение работы для пенсионеров в Днепре – менеджер по продажам в компании Мобильная Оптика. Заработок здесь составляет от 40000 до 100000 с процентом от продаж. График стандартный, с 8:00 до 18:00, с понедельника по пятницу.

Компания предоставляет служебный автомобиль с возможностью водителя, индивидуальное обучение и поддержку наставника. Основные обязанности включают в себя обслуживание клиентов, оптовые и розничные продажи, повышение уровня продаж компании с помощью эффективных техник.

Также доступна должность упаковщика на склад косметики и парфюмерии. Платить обещают от 22 000 до 30 000. Работник собирает и упаковывает заказы и получает развозку по городу.

