Ограничения движения транспорта в Днепре создадут длительные неудобства местным жителям, поэтому рассказываем, что известно по этому поводу.

Ограничение движения транспорта в Днепре будет продолжаться более недели из-за проведения аварийных ремонтных работ, сообщает Politeka.

Водителям советуют заранее планировать свои маршруты, ведь на одной из ключевых городских артерий будет сужена проезжая часть.

В Днепре с 14 по 24 октября будут введены ограничения движения транспорта на Мануйловском проспекте. В этот период там будут продолжаться ремонтные мероприятия на трамвайном пути вблизи перекрестка с улицей Ивана Нечуя-Левицкого.

Соответствующее распоряжение подписал мэр, а все изменения согласованы с правоохранительными органами. Работы будут проводиться через аварийное состояние пути, что требует срочного вмешательства.

Для обеспечения безопасности территорию вокруг зоны оградят и установят сигнальное освещение. Пешеходам обещают обустроить удобный и безопасный проход мимо места работ. Городские власти призывают жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

После завершения ремонта подрядчики должны демонтировать все временные конструкции, дорожные знаки и восстановить поврежденное покрытие проезжей части. В документе также отмечается необходимость провести благоустройство территории возле места ремонта, чтобы вернуть ей подобающий вид.

Коммунальные службы объясняют, что ограничение движения транспорта в Днепре необходимо для безопасного выполнения работ. В ходе работ проезд трамваев и части автомобилей будет перенаправлен по согласованной временной схеме.

Водителям советуют по возможности избегать этого района и выбирать объездные маршруты. Особенно внимательными следует быть в часы пик, когда трафик значительно растет.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили