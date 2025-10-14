Дефицит овощей в Днепропетровской области в этом сезоне особенно заметен на помидорах, широко используемых для приготовления салатов, сообщает Politeka.

Цены на тепличные томаты растут из-за сокращения урожая на специализированных хозяйствах, а ограниченное предложение продукции по открытому грунту после завершения пика полевого производства дополнительно усиливает давление на рынок.

За последнюю неделю тепличные помидоры подорожали примерно на 14%. В настоящее время их стоимость составляет от 35 до 55 гривен за килограмм (0,85–1,33 доллара) в зависимости от размера плодов, качества и объемов поставок. Фермеры объясняют удорожание высоким спросом со стороны розничных сетей и оптовых компаний, активно закупающих овощи. Окончание сезона грунтовых томатов также влияет на повышение цен.

Эксперты отмечают, что несмотря на удорожание, тепличные помидоры остаются сравнительно доступными для большинства потребителей. Текущая средняя цена примерно на 30% ниже, чем в начале сентября 2024, что немного облегчает финансовую нагрузку на покупателей.

В целом, дефицит овощей в Днепропетровской области формирует рыночную ситуацию: сезонные ограничения, меньший урожай и высокий спрос заставляют граждан планировать покупки заранее и рассматривать альтернативные варианты среди доступных вариантов. Кроме того, в регионе пожилые жители могут получить продукты бесплатно – сертификаты на 440 гривен, позволяющие покупать выбранные товары в сети АТБ, помогая покрывать базовые потребности.

Итак, текущая ситуация на рынке овощей демонстрирует, как дефицит влияет на цены, наличие продукции и поведение потребителей, а государственная поддержка частично компенсирует ограничения для наиболее уязвимых категорий граждан.

Источник: EastFruit

