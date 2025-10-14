Громадяни, які вийшли на заслужений відпочинок, але хочуть залишатися активними, мають можливість знайти роботу для пенсіонерів у Дніпрі.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі в багатьох випадках передбачає комфортні умови, гнучкий графік та хорошу зарплату, повідомляє Politeka.

Серед актуальних вакансій на сайті work.ua є пропозиції у сфері обслуговування, торгівлі та логістики, де потрібна уважність, комунікабельність та готовність навчатися новому.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі, до прикладу, є у Макдональдз. Заробітна плата становить 24 516 гривень і може змінюватися залежно від відпрацьованих годин та бонусів. Виплати здійснюються два рази на місяць або щотижня.

Ця зайнятість передбачає офіційне працевлаштування, медичне страхування, оплачувані відпустки та лікарняні. Працівники отримують додаткові бонуси та мотиваційні винагороди. Улюблені бургери та напої будуть доступні зі знижкою.

Ще одна цікава пропозиція роботи для пенсіонерів у Дніпрі – менеджер з продажу у компанії Мобільна Оптика. Заробіток тут складає від 40 000 до 100 000 із відсотком від продажів. Графік стандартний, з 8:00 до 18:00, з понеділка по п’ятницю.

Компанія надає службове авто з можливістю водія, індивідуальне навчання та підтримку наставника. Основні обов’язки включають обслуговування клієнтів, гуртові та роздрібні продажі, підвищення рівня продажів компанії за допомогою ефективних технік.

Також доступна посада пакувальника на склад косметики та парфумерії. Платити обіцяють від 22 000 до 30 000. Працівник збирає та пакує замовлення і отримує розвозку на по місту.

