У 2026 році подорожчання квітів у Дніпрі може перевищити звичні показники.

Напередодні 8 березня вартість квітів традиційно зростає, у 2026 році подорожчання в Дніпрі може виявитися відчутнішим, ніж зазвичай, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, як можуть змінитися цінники найближчими днями.

Після пікового попиту до Дня закоханих ринок дещо стабілізувався. Станом на кінець лютого середня ціна однієї троянди у великих квіткових мережах становить 100–120 грн. Кенійські сорти пропонують від 85 грн, а високі троянди (80–90 см) коштують орієнтовно 105–130.

Імпортні еквадорські троянди нині продаються в середньому по 99–135 грн за штуку. У сервісах доставки поштучні квіти стартують від 99 грн, тоді як червоні та преміальні сорти можуть коштувати 139–149 гривень. На ринках ціни коливаються у межах 70–110 гривень, у великих містах — переважно 90–120.

Готові композиції традиційно обходяться дорожче. Наприклад, букет із семи троянд із доставкою коштує близько 1100–1200 гривень. Великі композиції зі 101 троянди у мережевих магазинах стартують від 9–10 тисяч гривень.

Безпосередньо у святкові дні та напередодні 8 березня ціни зазвичай зростають приблизно в півтора раза. Тобто якщо зараз троянда коштує близько 100 гривень, у день свята її вартість може сягнути 140–160, а популярні сорти — ще більше.

Тюльпани залишаються одним із головних символів 8 Березня. Нині їх продають по 44–55 грн за штуку, однак ближче до свята ціна традиційно піднімається до 70–85 за квітку через високий попит.

Додатковим чинником цього року є зростання витрат на зберігання квітів. Через перебої з електропостачанням магазини змушені використовувати генератори для підтримання температурного режиму в холодильних камерах. Це збільшує витрати бізнесу, що також може вплинути на кінцеву вартість продукції.

Таким чином, у 2026 році подорожчання квітів у Дніпрі може перевищити звичні показники й сягнути понад 50% у порівнянні з «несвятковими» цінами.

