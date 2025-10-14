Повышение тарифов на отопление в Днепре обеспечивает экономически обоснованную цену, бесперебойную работу теплосетей и надежную поставку тепла для всех категорий потребителей в сезоне 2025/2026 годов.

Повышение тарифов на отопление в Днепре произошло с 1 октября 2025 года, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет городского совета рассмотрел предложения ДТЭК Приднепровской ТЭС по стоимости услуг для населения и бюджетных учреждений. Окончательное решение вступает в силу после подписи городского головы.

По информации АО «ДТЭК Днепроэнерго», новый тарифный план для жителей составит 1362,37 грн за 1 Гкал по НДС, что на 5,4% превышает предыдущую сумму 1292,35 грн. Бюджетные организации будут платить 1365,62 грн за 1 Гкал (было 1295,62), а другие потребители – 1363,69 грн (ранее 1293,68). С начала полномасштабной войны цены на тепло выросли более чем на 60%, что стало основанием для корректировки тарифов и поддержания стабильных поставок.

Частный случай касается ЖСК №78 «Горняк 2» на Лабораторной, 46. Здесь тариф без НДС остался на уровне 2121,99 гривен за 1 Гкал. Этот потребитель единственный пользуется старой ценой с начала боевых действий.

Кроме того, городской совет ранее определил тарифы для абонентов КП «Теплоэнерго», Укрзализныци, УДУНТ и частных предприятий, в частности, ООО «Теплогазсервис», ООО «Днепрогаз Теплоинвест» и ООО «Титан Теплоэнерго». Расчеты учитывают затраты на производство, транспортировку и подачу тепловой энергии в соответствии с законодательством Украины.

Следовательно, повышение цен на отопление в Днепре обеспечивает экономически обоснованную цену, бесперебойную работу теплосетей и надежную поставку тепла для всех категорий потребителей в сезоне 2025/2026 годов. Внедренные изменения гарантируют предполагаемые расходы и стабильную деятельность теплоснабжающих предприятий.

