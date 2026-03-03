Подорожчання продуктів у Дніпрі за останній місяць становить від 35 до 44 грн на основні категорії товарів.

Подорожчання продуктів у Дніпрі стало помітним протягом останнього місяця, повідомляє Politeka.

Експерти відзначають зростання цін на основні категорії товарів — хліб, овочі та фрукти, що безпосередньо впливає на сімейні бюджети мешканців міста.

Хлібо-булочні вироби демонструють незначне, але стабільне підвищення. Пшеничний хліб нарізка вагою 650 грамів сьогодні коштує в середньому 45,99 грн. Для порівняння, у січні його середня ціна становила 44,96 грн. За даними супермаркетів, ціни залишаються стабільними протягом більшої частини лютого, але помітне подорожчання зафіксоване після 5 числа. Аналітики зазначають, що невеликі коливання на хліб пов’язані з вартістю борошна та логістикою.

Овочевий сегмент демонструє суттєвіше подорожчання. Перець болгарський жовтий нині в середньому коштує 323,65 грн за кілограм, тоді як у січні середня ціна була 279,96 грн. Найдорожче овоч пропонують у Megamarket — 348,30 грн, а найдоступніше — у Novus, 299 грн. Експерти пояснюють це сезонними коливаннями, логістичними витратами та обмеженою пропозицією через погодні умови.

Фруктовий сегмент також підняв ціни. Виноград продають у середньому за 283,13 грн за кілограм, тоді як у січні середня ціна складала 245,13 грн. Найдешевший виноград пропонував Auchan — 249 грн, а найдорожчий — Megamarket — 321,40 грн. Зростання вартості фруктів аналітики пояснюють імпортними поставками, підвищенням логістичних витрат та сезонним попитом.

Таким чином, подорожчання продуктів у Дніпрі за останній місяць становить від 35 до 44 грн на основні категорії товарів. Це відчутно впливає на плани сімейних витрат і змушує громадян ретельніше планувати покупки.

