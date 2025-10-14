14 октября 2025 года город снова столкнулся с комплексными изменениями в работе общественного транспорта, поэтому вводится новый график движения транспорта в Днепре, пишет Politeka.net.
Об этом сообщает городской совет.
В городе продолжаются масштабные ремонтные работы по обновлению системы ливневой канализации на улице Князя Владимира Великого. В связи с этим коммунальные службы объявили о временном перекрытии пути и новом графике движения транспорта в Днепре.
Троллейбусы
- Было объединено два маршрута. Троллейбусы № 2 и № 12 временно работают как единый маршрут, соединяющий жилмассив Парус с жилым массивом Победа (переулок Добровольцев).
- Несколько троллейбусных маршрутов временно сокращены. Так, №7, №14, №17, №20, а также автобус №38 завершают свое движение на остановке «Мост-Сити центр», не следуют дальше в центральную часть города.
- Кроме того, для автобусов №23, №57А и №88 конечные остановки перенесены — теперь они завершают на Успенской площади.
Изменения для больших автобусов
- №120. Его конечная остановка теперь находится на улице Владимира Мономаха. В направлении жилмассива Победа автобус курсирует в объезд: Владимира Мономаха – просп. Дмитрия Яворницкого – Воскресенская – Сечеславская Набережная.
- № 121. В направлении жилмассива Парус проезд организован через Владимира Мономаха – просп. Дмитрия Яворницкого – Юлиуша Словацкого – Сичеславская Набережная.
Ремонт трамвайных путей и временные ограничения
Отдельные изменения коснулись и трамваев. Ремонт трамвайного пути на Старом мосту привел к временной приостановке работы №6 и №9.
Для обеспечения транспортного сообщения введены временные автобусные маршруты:
- № 6К – от площади Старомостовой до Института минеральных ресурсов;
- № 9К – от площади Старомостовой до Мясокомбината.
Кроме того, из-за ремонта пути на участке ул. Центральная – ул. Вячеслав Липинский и близ вокзала приостановлен проезд трамвая № 1.
Городские службы призывают граждан внимательно следить за новым графиком движения транспорта в Днепре, планировать свой путь заранее и с пониманием отнестись к временным неудобствам, вызванным необходимостью проведения ремонтных работ.
