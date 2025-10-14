Городские службы призывают граждан внимательно следить за новым графиком движения транспорта в Днепре и планировать свои маршруты заранее.

14 октября 2025 года город снова столкнулся с комплексными изменениями в работе общественного транспорта, поэтому вводится новый график движения транспорта в Днепре, пишет Politeka.net.

Об этом сообщает городской совет.

В городе продолжаются масштабные ремонтные работы по обновлению системы ливневой канализации на улице Князя Владимира Великого. В связи с этим коммунальные службы объявили о временном перекрытии пути и новом графике движения транспорта в Днепре.

Троллейбусы

Было объединено два маршрута. Троллейбусы № 2 и № 12 временно работают как единый маршрут, соединяющий жилмассив Парус с жилым массивом Победа (переулок Добровольцев).

Несколько троллейбусных маршрутов временно сокращены. Так, №7, №14, №17, №20, а также автобус №38 завершают свое движение на остановке «Мост-Сити центр», не следуют дальше в центральную часть города.

Кроме того, для автобусов №23, №57А и №88 конечные остановки перенесены — теперь они завершают на Успенской площади.

Изменения для больших автобусов

№120. Его конечная остановка теперь находится на улице Владимира Мономаха. В направлении жилмассива Победа автобус курсирует в объезд: Владимира Мономаха – просп. Дмитрия Яворницкого – Воскресенская – Сечеславская Набережная.

№ 121. В направлении жилмассива Парус проезд организован через Владимира Мономаха – просп. Дмитрия Яворницкого – Юлиуша Словацкого – Сичеславская Набережная.

Ремонт трамвайных путей и временные ограничения

Отдельные изменения коснулись и трамваев. Ремонт трамвайного пути на Старом мосту привел к временной приостановке работы №6 и №9.

Для обеспечения транспортного сообщения введены временные автобусные маршруты:

№ 6К – от площади Старомостовой до Института минеральных ресурсов;

№ 9К – от площади Старомостовой до Мясокомбината.

Кроме того, из-за ремонта пути на участке ул. Центральная – ул. Вячеслав Липинский и близ вокзала приостановлен проезд трамвая № 1.

Городские службы призывают граждан внимательно следить за новым графиком движения транспорта в Днепре, планировать свой путь заранее и с пониманием отнестись к временным неудобствам, вызванным необходимостью проведения ремонтных работ.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.