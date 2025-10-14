Міські служби закликають громадян уважно стежити за новим графіком руху транспорту в Дніпрі та планувати свої маршрути заздалегідь.

14 жовтня 2025 року, місто знову зіткнулося з комплексними змінами у роботі громадського транспорту, тому вводиться новий графік руху транспорту в Дніпрі, пише Politeka.net.

Про це повідомляє міська рада.

У місті тривають масштабні ремонтні роботи з оновлення системи зливової каналізації на вулиці Князя Володимира Великого. У зв’язку з цим комунальні служби оголосили про тимчасове перекриття шляху та новий графік руху транспорту в Дніпрі.

Тролейбуси

Було об’єднано два маршрути. Тролейбуси № 2 та № 12 тимчасово працюють як єдиний маршрут, який сполучає житловий масив Парус із житловим масивом Перемога (провулок Добровольців).

Кілька тролейбусних маршрутів тимчасово скорочено. Так, № 7, № 14, № 17, № 20, а також автобус № 38 завершують свій рух на зупинці «Мост-Сіті центр», не прямують далі у центральну частину міста.

Крім того, для автобусів № 23, № 57А та № 88 кінцеві зупинки перенесено — тепер вони завершують на площі Успенській.

Зміни для великих автобусів

№ 120. Його кінцева зупинка тепер знаходиться на вулиці Володимира Мономаха. У напрямку житлового масиву Перемога автобус курсує в об’їзд за маршрутом: Володимира Мономаха – просп. Дмитра Яворницького – Воскресенська – Січеславська Набережна.

№ 121. У напрямку житлового масиву Парус проїзд організовано через Володимира Мономаха – просп. Дмитра Яворницького – Юліуша Словацького – Січеславська Набережна.

Ремонт трамвайних колій і тимчасові обмеження

Окремі зміни торкнулися і трамваїв. Ремонт трамвайної колії на Старому мосту призвів до тимчасового призупинення роботи № 6 та № 9.

Для забезпечення транспортного сполучення введено тимчасові автобусні маршрути:

№ 6К — від площі Старомостової до Інституту мінеральних ресурсів;

№ 9К — від площі Старомостової до М’ясокомбінату.

Крім того, через ремонт колії на ділянці вул. Центральна – вул. В’ячеслава Липинського та поблизу Залізничного вокзалу призупинено проїзд трамвая № 1.

Міські служби закликають громадян уважно стежити за новим графіком руху транспорту в Дніпрі, планувати свій шлях заздалегідь та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, спричинених необхідністю проведення ремонтних робіт.

