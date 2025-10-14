В "Укрзализныце" отмечают, что новый график движения поездов из Днепра носит временный характер и направлен на оптимизацию движения в связи с проведением технических работ.

Новый график движения поездов из Днепра вводит компания-перевозчик "Укрзализныця", однако изменения продлятся всего несколько дней, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Новый график движения поездов из Днепра вводится на экспресс 6124/6123, курсирующий по маршруту Днепр-Главный – Запорожье-1, временно изменит расписание движения. Как сообщили в "Укрзализныце", отправление этого поезда будет происходить позже обычного времени - 15 и 17 октября 2025 года.

Причиной коррекции графика являются технические изменения в движении железнодорожного транспорта, связанные с организацией работы путей на указанном участке. В связи с этим поезд будет отправляться со станции Днепр-Главный в 14:30, вместо обычного времени - 13:39. Пассажирам, планирующим поездку в эти дни, рекомендуют внимательно ознакомиться с обновленным графиком, чтобы избежать недоразумений и удобнее спланировать свои поездки.

Согласно новому графику движения поездов из Днепра, он будет проходить через ряд промежуточных станций, в частности:

Пост Амур (14:34), пл. 193 км (14:37), Нижнеднепровск (14:39–14:40), пл. 196 км (14:45–14:46), Синельниково-2 (15:53–15:54), Синельниково-1 (16:01–16:03), Ивковка (16:13–16:14), пл. Запорожское (16:19–16:20), Нижняя Терса (16:24–16:25), Славгород-Южный (16:31–16:32), Степная (16:38–16:39), Соленое (16:42–16:43), Новогупаловка (16) (16:56–16:57), Вольнянск (17:05–17:06), Янцево (17:17–17:18), Запорожье-Грузное (17:28–17:29), Искра (17:35–17:36), Мотор (17:40–17:4).

Прибытие к станции Запорожье-1 по обновленному графику ожидается в 17:50, что на пол часа позже стандартного времени прибытия — 17:20.

Пассажиров просят заблаговременно уточнять актуальное расписание, особенно тех, кто планирует пересадки или запланированы дальнейшие поездки.

