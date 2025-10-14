В "Укрзалізниці" наголошують, що новий графік руху поїздів з Дніпра має тимчасовий характер і спрямований на оптимізацію руху у зв’язку з проведенням технічних робіт.

Новий графік руху поїздів з Дніпра вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця", проте зміни триватимуть лише декілька днів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Новий графік руху поїздів з Дніпра вводиться на експрес 6124/6123, що курсує за маршрутом Дніпро-Головний – Запоріжжя-1, тимчасово змінить розклад руху. Як повідомили у "Укрзалізниці", відправлення цього потяга відбуватиметься пізніше звичайного часу — 15 та 17 жовтня 2025 року.

Причиною коригування графіка є технічні зміни у русі залізничного транспорту, пов’язані з організацією роботи колій на зазначеній ділянці. У зв’язку з цим, поїзд вирушатиме зі станції Дніпро-Головний о 14:30, замість звичного часу — 13:39. Пасажирам, які планують подорож у ці дні, рекомендують уважно ознайомитися з оновленим графіком, аби уникнути непорозумінь і зручніше спланувати свої поїздки.

Згідно з новим графіком руху поїздів з Дніпра, він проходитиме через низку проміжних станцій, зокрема:

Пост Амур (14:34), пл. 193 км (14:37), Нижньодніпровськ (14:39–14:40), пл. 196 км (14:45–14:46), Синельникове-2 (15:53–15:54), Синельникове-1 (16:01–16:03), Івківка (16:13–16:14), пл. Запорізьке (16:19–16:20), Нижня Терса (16:24–16:25), Славгород-Південний (16:31–16:32), Степова (16:38–16:39), Солоне (16:42–16:43), Новогупалівка (16:48–16:49), Значкове (16:56–16:57), Вільнянськ (17:05–17:06), Янцеве (17:17–17:18), Запоріжжя-Вантажне (17:28–17:29), Іскра (17:35–17:36), Мотор (17:40–17:41).

Прибуття до станції Запоріжжя-1 за оновленим графіком очікується о 17:50, що на пів години пізніше від стандартного часу прибуття — 17:20.

Пасажирів просять завчасно уточнювати актуальний розклад, особливо тих, хто планує пересадки чи має заплановані подальші поїздки.

