Все больше компаний в Кировоградской области открывают свои двери для опытных специалистов постарше, предлагая работу для пенсионеров.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области не только возможность получить дополнительный доход, но и шанс оставаться активными, делиться своими знаниями и быть полезными, сообщает Politeka.

На платформе work.ua появились вакансии, подходящие людям с разным уровнем образования и профессиональными навыками.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области доступна на крупных предприятиях и государственных структурах. Среди актуальных предложений компания «Эльворти» ищет электросварщика на автоматические и полуавтоматические машины.

Зарплата составляет от 25000 до 28000 грн плюс премии за качественное выполнение задач. Кандидат должен иметь специальное профессиональное образование и опыт со сварочными аппаратами.

Работникам предлагают официальное трудоустройство, полный социальный пакет, выплату зарплаты дважды в месяц и комфортные условия труда. График: с 7:00 до 15:30. Основная задача – выполнение качественной сварки деталей, узлов и металлоконструкций.

Еще одна интересная работа для пенсионеров в Кировоградской области предлагается на государственном предприятии «Укрпочта». Здесь нужен почтальон с разъездным графиком.

Оплата составляет 10 000 грн. с возможностью получения премий за выполнение планов. Основные обязанности: доставка почты, пенсий, денежных переводов, а также сопутствующих товаров, включая продукты и лекарства.

Среди других предложений есть также вакансия слесаря. Заработная плата в этой должности колеблется от 17 000 до 20 000, а также предусмотрены премии. Кандидат должен уметь пользоваться слесарным инструментом и читать чертеж.

