Подорожчання продуктів у Кривому Розі за останній місяць продемонструвало значну динаміку на ринку основних товарів, що відчувають споживачі щодня, повідомляє Politeka.

Аналітики відзначають, що розцінки зросли на крупи, овочі та молочні вироби, що вплинуло на середні витрати домогосподарств.

Гречка залишається однією з найбільш помітних категорій. Середня ціна кілограма тепер становить 47,85 грн. У Megamarket продукт коштує 61,70, тоді як Auchan пропонує 39,90, Metro — 44,90, Novus — 44,89. У листопаді середній цінник складав 42,88, тож за місяць вартість зросла на 4,03. Фахівці пояснюють це сезонними коливаннями, а також впливом логістичних витрат і коливань валютного курсу на закупівельну ціну.

Серед овочів буряк практично не змінився. Вартість одного кілограма нині становить 10,43 грн. Найнижчі розцінки зафіксовані в Auchan та Metro — 7,50–7,90, а Megamarket реалізує буряк за 15,90. Приріст у порівнянні з листопадом склав лише 0,07, що свідчить про стабільність цієї категорії на ринку.

Молочні продукти показують значніше подорожчання. Сметана «Президент» 15% (350 г) тепер коштує 56,79 грн у середньому. У Metro її пропонують за 56,68, Novus — 58,99, Auchan — 54,70. Минулого місяця середній цінник був 51,64, тобто зростання склало 7,33. Це підтверджує тенденцію до збільшення вартості товари з високим попитом, особливо перед святковим періодом.

Експерти відзначають, що подорожчання продуктів у Кривому Розі насамперед відображає сезонні фактори, зростання логістичних витрат та коливання закупівельної вартості від постачальників. Найбільш відчутно воно вплинуло на крупи та молочні вироби, які є базовими для більшості сімей.

Споживачі змушені переглядати свій бюджет та шукати вигідні пропозиції в різних торгових мережах. Аналітики радять звертати увагу на акції, порівнювати розцінки та планувати покупки заздалегідь, щоб мінімізувати вплив підвищення цін на повсякденне харчування.

