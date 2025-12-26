Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області забезпечує стабільність і базові умови для життя.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області стало доступним завдяки спеціальному фонду, який формують місцеві ради та уповноважені органи, повідомляє Politeka.

Програма дозволяє переселенцям отримати тимчасове помешкання на строк до одного року з можливістю продовження, якщо немає змоги винайняти власне житло.

Мінімальна площа встановлена на рівні шести квадратних метрів на людину. Рішення про надання домівки ухвалюють за бальною системою оцінювання, що враховує соціальні обставини, кількість членів родини та рівень вразливості заявника.

Пріоритет мають багатодітні, родини з дітьми, вагітні жінки, люди з інвалідністю, пенсіонери та ті переселенці, чий дім зруйновано або втратив придатність через бойові дії. Таке регламентування допомагає ефективно розподіляти ресурси серед найбільш потребуючих.

Для оформлення безкоштовного дому заявники звертаються до центрів надання адміністративних послуг, виконавчих органів громад або районних адміністрацій. Після перевірки документів відкривають індивідуальну справу та присвоюють унікальний номер для подальшого контролю.

Перелік необхідних документів включає копії паспортів, довідку ВПО, підтвердження громадянства, ідентифікаційний код, документи про родинні зв’язки та матеріали, що підтверджують пріоритетне право. У разі пошкодження або знищення житла факт засвідчується заявами членів родини.

Відмова можлива при неповному пакеті документів або наданні недостовірних даних. Переселенці мають право оскаржити рішення у суді.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області забезпечує стабільність і базові умови для життя, дозволяючи сім’ям адаптуватися у нових умовах та відчути соціальну підтримку з боку держави.

