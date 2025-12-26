Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може спостерігатись на кілька ключових товарів у перші місяці 2026 року, повідомляє Politeka.net.

Подробиці повідомив економіст Володимир Чиж та розповів, на що буде спостерігатись нестача товарів.

Ціни на овочі з борщового набору не виростуть найближчим часом, однак деякі продукти подорожчають з настанням 2026 року через нестачу вітчизняних товарів.

"Очікується поступове подорожчання овочів у межах приблизно 5-10 % порівняно з поточними цінами. Зростання пов’язане з кількома факторами: сезонне скорочення пропозиції після зимових свят, додаткові витрати на зберігання, логістику та енергоносії", — уточнив економіст Володимир Чиж.

Зміна вартості буде пов’язана з сезонним скороченням ринкової пропозиції після різдвяно-новорічних свят і додатковими витратами постачальників на енергоносії. Також не виключається ймовірність дефіциту у Дніпропетровській області окремих видів якісних овочів у другій половині зими через обмежені можливості зберігання.

Сукупний вплив цих чинників може призвести до зростання цін на овочі наприкінці зими — на початку весни 2026 року. За прогнозами, вартість становитиме: картопля — до 25–30 грн/кг, капуста — до 25 грн/кг, морква та буряк — до 20–22 грн/кг, цибуля — до 18 грн/кг.

Водночас у найближчій перспективі різкого подорожчання не очікується. До кінця січня ціни залишатимуться відносно низькими завдяки достатнім обсягам зібраної продукції. Аграрії реалізовуватимуть наявний урожай, щоб мінімізувати втрати під час зберігання, що буде вигідно для споживачів.

Джерело: agronews.ua.

