Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі продовжує надаватися в рамках нового міського проєкту, який реалізує волонтерський центр «Вільні разом», повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів, що опинилися у складних життєвих умовах та потребують базових продуктів харчування.

Організатори повідомляють, що пріоритет мають ті, хто раніше не користувався допомогою або звертався до серпня 2025 року. Такий підхід дозволяє рівномірно розподіляти ресурси серед сімей із найбільш гострою потребою.

Щодня пункт видачі обслуговує до 150 домогосподарств. Обмеження кількості отримувачів допомагає уникнути черг, скоротити час очікування та забезпечити ефективну роботу центру. Отримати продуктовий набір можна лише особисто зареєстрованим заявникам. Передача пакетів третім особам заборонена, що знижує ризик зловживань і гарантує прозорість процесу.

Комплекти включають базові продукти на певний період. Волонтери зазначають, що запасів вистачає, проте просять дотримуватися встановлених правил розподілу. Пункт працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00. У робочі години діє телефонна лінія для попередніх консультацій та запису, а у вихідні прийом не здійснюється.

За підтримки міжнародної організації Global Empowerment Mission вже передано 221 продуктовий пакет для 190 родин. Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі надається системно, що дозволяє поступово охоплювати нові домогосподарства та розширювати охоплення програми.

Мешканцям радять звертатися до волонтерського центру у робочі дні, щоб отримати підтримку та дізнатися про інші доступні ресурси. Для зручності рекомендують попередньо уточнювати наявність наборів і графік роботи пункту.

