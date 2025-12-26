Робота для пенсіонерів у Дніпрі дозволяє людям старшого віку залишатися активними та отримувати додатковий дохід.

Роботу для пенсіонерів у Дніпрі активно пропонують у різних галузях, від промислового виробництва до складів готової продукції, повідомляє Politeka.

Ми знайшли найпопулярніші вакансії на платформі work.ua.

Найвищу зарплату пропонують механікам та електромеханікам, які займаються обслуговуванням систем резервного електропостачання.

Вони повинні мати досвід з технічним обслуговуванням та ремонтом обладнання, вищу технічну освіту і водійські права категорії B.

Також бажано мати навички комп’ютерної діагностики двигунів та контролерів. Компанія пропонує стабільну повну зайнятість, конкурентну заробітну плату у розмірі 45 000, професійне навчання, офіційне працевлаштування та графік: з понеділка по п’ятницю з 08:30 до 17:30.

Ще одним варіантом роботи для пенсіонерів у Дніпрі є посада вантажника-комплектувальника у компанії Генезіс-Україна Інжинірінг. Вакансія передбачає денні та нічні зміни на складі готової продукції.

Основні обов’язки полягають у комплектуванні замовлень за накладними та виконанні вантажно-розвантажувальних завдань.

Компанія гарантує своєчасну оплату праці, доставку співробітників та можливість проживання на території підприємства. Зарплата коливається від 24 000 до 26 000 гривень.

Ще одна пропозиція роботи для пенсіоннерів у Дніпрі - механік у ТД Руд Э.С., ООО. Підприємство займається металообробкою і потребує відповідального працівника для діагностики, ремонту та обслуговування обладнання.

Кандидати повинні мати середню або вищу спеціальну освіту, знання технічних особливостей обладнання та досвід не менше ніж два роки. Заробітна плата на цій посаді становить від 24 000 до 28 000.

