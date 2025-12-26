АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" оголосило про додаткові графіки відключення світла в області на суботу, 27 грудня 2025 року.

У звʼязку з профілактичними роботами в електромережах у Дніпропетровській області 27 грудня 2025 року діятимуть спеціальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Такі знеструмлення діятимуть додатково до стабілізаційних графіків відключення світла.

Зокрема, за даними ДТЕК, 27 грудня у Дніпропетровській області обмеження торкнуться населених пунктів Магдалинівської селищної територіальної громади:

Магдалинівка (вул. Берегова, Будівельників, Вишнева, Захисників України, Історична, Кооперативна, Космонавтів, Лівобережна, Медова, Набережна, Польова, Редакційна, Робітнича, Сонячна, Спортивна, Степова, Центральна, пров. Дорожний, Каштановий, Кооперативний, Набережний) – з 8:30 до 16:30;

Магдалинівка (Лівобережна, Марʼївська, Набережна, Осіння, Садова, пров. Енергетиків) – із 8:00 до 14:00;

Євдокіївка (Шевченківська, Нахімова) – із 8:00 до 14:00.

Також додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області 27 грудня, як пише Politeka, діятимуть у межах Новоолександрівської сільської громади:

Волоське (Лугова, Сонячна, Центральна, Ясна, просп. 40-річчя Перемоги – з 8:00 до 16:00; Нова, Упорна – з 8:00 до 14:00);

Новоолександрівка (СТ "Дорожник"), Старі Кодаки (Весела, Гоголя, Зарічна, КОротка, Крайня, Лазурна, Металургів, Овражна, Робоча, Центральна, Широка, СТ "Крона", "Рудана") – з 8:00 до 18:00.

