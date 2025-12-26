Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області спрямована на зменшення навантаження на найуразливіші групи населення.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області продовжує надходити у рамках зимової програми, яку організовують благодійні фонди спільно з місцевими органами влади, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на внутрішньо переміщених осіб та жителів, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну і потребують підтримки в опалювальний період.

За даними «Карітас Донецьк», допомогу отримують мешканці тимчасових поселень, а також люди, котрі не можуть самостійно підготувати житло до зимових холодів. Особлива увага приділяється родинам без стабільного доходу, малозабезпеченим домогосподарствам та особам похилого віку.

До категорій отримувачів входять люди з інвалідністю, громадяни з хронічними захворюваннями, жінки з уразливих груп, а також сім’ї з маленькими дітьми та багатодітні родини. Програма передбачає різні види допомоги: найпоширеніші – паливні брикети для обігріву приміщень та фінансові гранти для часткового покриття комунальних платежів.

Розподіл ресурсів вже відбувається у Синельниківському та Нікопольському районах. У Слов’янській громаді надають паливо для обігріву, а у селах Зоря та Приміське мешканці отримують грошові виплати для сплати комунальних рахунків. Українці з Покровського та Марганецького районів також отримають необхідні матеріали для підтримки тепла у домівках.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області спрямована на зменшення навантаження на найуразливіші групи населення та забезпечення мінімальних умов для комфортного життя під час зимового періоду.

Організатори повідомляють, що програма триватиме до завершення холодів, а обсяги підтримки будуть коригуватися відповідно до потреб кожної громади. Мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями, щоб своєчасно отримати підтримку.

