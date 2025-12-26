Подорожчання продуктів у Кривому Розі стає реальним викликом для багатьох родин, особливо тих, які мають обмежені доходи.

Подорожчання продуктів у Кривому Розі продовжує впливати на вартість щоденних покупок, свідчать дані місцевих супермаркетів, повідомляє Politeka.

Найбільше зростання відчувається у сегменті овочів, молочних виробів та круп, що відчутно для середньостатистичного споживача.

Молочні товари піднялися в ціні. Сметана «Президент» 15% вагою 350 г у середньому коштує 55,19 грн. У мережах Auchan вона продається за 49,90, Metro — 56,68, а Novus — 58,99. У листопаді середня ціна складала 51,64. Таким чином, подорожчання становить майже 5,73 за упаковку.

Серед овочів найбільше зросла ціна на болгарський перець жовтого кольору. Середня вартість зараз — 245,28 грн за кілограм, тоді як у листопаді вона складала 193,50. У Megamarket перець продають за 332,10, у Novus — 189 гривень, а Metro пропонує його за 235. Подорожчання становить майже 46, що помітно відчувають покупці.

У сегменті круп відбулося менше коливань. Довгий рис коштує в середньому 60,80 гривень за кілограм, тоді як у листопаді він оцінювався у 57,43. Найдорожче зерно у Novus — 78,99, найдешевше — Metro — 48,90. Середній приріст за місяць склав лише 0,05, що свідчить про стабілізацію розцінок у цій категорії.

Аналітики пояснюють тенденції комплексними причинами: підвищення тарифів на енергоносії, зростання транспортних витрат, сезонні коливання пропозиції та інфляційний тиск на основні товари. Через це навіть базові продукти, які використовуються щодня, дорожчають у більшості супермаркетів міста.

Для споживачів експерти радять планувати покупки заздалегідь, користуватися акційними пропозиціями та звертати увагу на локальні ринки, де ціни часто нижчі, а асортимент свіжих овочів та молочних виробів залишається достатнім.

Подорожчання продуктів у Кривому Розі стає реальним викликом для багатьох родин, особливо тих, які мають обмежені доходи, тому грамотне планування витрат сьогодні — ключ до збереження фінансової стабільності.

