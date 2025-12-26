Підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області є лише частиною змін у системі оплати комунальних послуг.

Підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області заплановане з 1 січня 2026 року та стосуватиметься оплати за розподіл палива, повідомляє Politeka.

Йдеться не про вартість ресурсу для населення, а виключно про плату за його доставку від мереж до осель споживачів. Ціна самого газу для побутових клієнтів залишається незмінною.

Оновлені розцінки вже передали на розгляд НКРЕКП. Перегляд відбуватиметься у два етапи: перше підвищення стартує з початку року, друге — після 1 квітня 2026-го.

За попередніми розрахунками, середній показник по країні зросте на 76%. Водночас для Дніпропетровської філії ГРМУ збільшення буде значно вищим — майже на 190%, до 3,66 гривні за кубометр без урахування ПДВ.

Для порівняння, у «Гадячгазі» ставка становитиме 3,16 гривні на старті року з подальшим коригуванням до 3,95 з квітня. В інших регіонах зміни будуть помірнішими: у Закарпатській області тариф сягне 2,48 гривні, а у Харкові залишиться найнижчим — від 0,65 до 0,78.

Вартість газу для населення зафіксована на рівні 7,96 гривні за кубометр і діятиме протягом воєнного стану та щонайменше шести місяців після його завершення.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області є лише частиною змін у системі оплати комунальних послуг, тому мешканцям радять заздалегідь врахувати нові витрати під час планування бюджету.

Крім цього, у Дніпрі також дорожчають продукти.

Найбільшу динаміку продемонструвала сметана «Президент» 15% жирності. Середня вартість за упаковку 350 грамів наразі становить 55,19 грн, тоді як у листопаді вона була на рівні 51,64.

