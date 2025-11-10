Ограничения движения транспорта в Днепре создадут определенные неудобства жителям и гостям города, ведь придется менять планы.

В Днепре временно ограничат движение транспорта на одной из улиц Центрального района, сообщает Politeka.

Об этом говорится в проекте распоряжения городского головы, опубликованном на сайте городского совета. Ограничения движения транспорта в Днепре введут через работы по удалению аварийных деревьев, которые могут представлять опасность для прохожих и водителей.

Местным жителям советуют заранее планировать маршрут, чтобы избежать пробок и задержек. Ограничение движения транспорта в Днепре пройдет 26 ноября на улице Ульяновской.

В этот день коммунальные службы с 9:00 до 16:00 будут производить обрезку старых деревьев возле дома №14. Работники КП «Горзеленстрой» приступят к работам по кронированию и демонтажу ветвей, которые могут упасть во время сильного ветра или осадков.

Согласно проекту распоряжения городского головы, обнародованному на сайте горсовета, коммунальщики обязаны согласовать временную схему проезда с патрульной полицией.

Перед началом работ установят необходимые дорожные знаки, ограждения и предупредительные щиты. Для пешеходов обустроят безопасный проход, чтобы люди могли передвигаться по территории без риска попасть под ветки или технику.

Во время проведения работ в зоне у дома №14 передвижение автомобилей будет полностью приостановлено. Водителям советуют воспользоваться объездными путями.

После завершения демонтажа работники КП "Горзеленстрой" уберут территорию, вывезут остатки веток и восстановят чистоту на участке.

