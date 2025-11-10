Тема дефицита некоторых продуктов в Кривом Роге заставляет местных жителей переживать, однако, сначала стоит понять, как характеризуют ситуацию эксперты.

Ситуация на рынке овощей заставляет обратить внимание на определенный дефицит продуктов в Кривом Роге, ведь цены вырастают с большой скоростью, сообщает Politeka.

Вторую неделю тепличные помидоры дорожают, и основной причиной стало сокращение объемов урожая в тепличных комбинатах.

Дефицит продуктов в Кривом Роге уже оказывает влияние на закупочные решения крупных розничных сетей и оптовых компаний.

Аналитики EastFruit сообщают, что предложение продукции на рынке существенно сократилось, что автоматически привело к повышению ценников. Дополнительно влияет сезонность, ведь с открытого грунта поступает меньше томатов, а пик полевого производства позади.

По данным ежедневного мониторинга, только с начала недели тепличные помидоры подорожали на 14%. Производители готовы отгружать продукцию по ценам от 35 до 55 гривен за килограмм.

Стоимость зависит от качества овощей, калибра и объема партии. Дефицит продуктов в Кривом Роге делает спрос активнее и заставляет производителей пересматривать отпускные ценники.

Представители тепличных хозяйств объясняют, что рост отпускных цен стал возможен благодаря повышенному спросу. В частности розничные сети и оптовые компании активно закупают овощи, чтобы обеспечить стабильные поставки.

Поддерживает тенденцию и подорожание грунтовых томатов, которые из-за сезонного спада производства стали более дорогими. Эксперты отмечают, что недостаток ощущается только в определенных сегментах рынка, но создает дополнительное давление на потребителей и продавцов.

Тем не менее, тепличные помидоры остаются относительно дешевыми по сравнению с прошлым годом. Сегодня они стоят в среднем на 30% дешевле, чем в начале сентября 2024 года.

