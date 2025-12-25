Безкоштовне житло для ВПО в Кривому Розі допомагає стабілізувати життя переселенців, відчути безпеку та забезпечити мінімальні умови для побуту.

Безкоштовне житло для ВПО в Кривому Розі передбачає державну допомогу у вигляді тимчасового проживання, повідомляє Politeka.

Кожна сім’я або окрема особа може отримати квартиру чи кімнату за місцем фактичного проживання на строк до одного року з можливістю продовження, якщо немає можливості знайти власний дах над головою.

Мінімальна площа встановлена на рівні шести квадратних метрів на людину. Рішення про надання безкоштовного житла для ВПО в Кривому Розі приймається за допомогою бальної системи оцінювання потреб, що дозволяє визначити черговість серед заявників об’єктивно.

Першочергове право на отримання домівки мають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні, особи, які втратили працездатність, а також пенсіонери, чиї будинки або квартири стали непридатними для проживання через війну.

Програма гарантує базові умови для комфортного перебування переселенців, включаючи безпечні приміщення та можливість самостійного приготування їжі. Крім того, передбачено супровід у веденні домашнього господарства та підтримку соціальної адаптації для мешканців.

Безкоштовне житло для ВПО в Кривому Розі допомагає стабілізувати життя переселенців, відчути безпеку та забезпечити мінімальні умови для побуту. Щоб скористатися програмою, громадянам потрібно стати на облік у центрі надання адміністративних послуг, виконавчому органі міської ради або районній державній адміністрації.

Після подання документів на кожну особу чи родину створюється облікова справа, присвоюється індивідуальний номер, за яким здійснюється подальша ідентифікація та контроль за розподілом помешкань.

