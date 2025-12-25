Дефіцит хліба у Дніпрі стає реальною загрозою для місцевих виробників і споживачів, тож розповідаємо, що про це кажуть експерти.

Дефіцит хліба у Дніпрі пов’язаний із зменшенням посівних площ жита в Україні, повідомляє Politeka.

Директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський розповів, що у сезоні 2025/2026 року Україна планує збільшити імпорт жита та житнього борошна у п’ять разів - до 15-16 тисяч тонн проти 3 тисяч тонн минулого року.

За його словами, виробники в країні не поспішають активно сіяти озиме жито під врожай 2026 року, а приріст лише на 5% не вирішує проблему ймовірного дефіциту хліба у Дніпрі. Осіння посівна ситуацію не виправить, а внутрішній ринок залишатиметься вразливим.

Галузеві асоціації "Борошномели України" та "Всеукраїнська асоціація пекарів" ще влітку 2025 року попереджали про нестачу жита та житнього борошна в Україні протягом кількох сезонів поспіль.

Основна причина - низька врожайність культури, що на третину менша за пшеницю, та відсутність попиту на експорт. Попит на зерно існує лише на внутрішньому ринку.

Раніше нестача компенсувалася імпортом із Білорусі, але наразі українські аграрії не можуть конкурувати з білоруськими поставками. За інформацією Рибчинського, ціни на жито в Україні вже зросли майже вдвічі.

Якщо у 2024 році тонна коштувала 6-7 000 гривень, то у травні 2025 року - 12-14 000. Ціна українського житнього борошна сягнула 18 000 за тонну, імпортне ж - коштує близько 20 000.

Фахівці попереджають, про можливий дефіцит хліба у Дніпрі. При чому, йдеться не просто про подорожчання, а про реальне припинення випікання.

