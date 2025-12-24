Обмеження руху транспорту в Дніпрі заплановано ввести на декількох вулицях міста, зміни будуть впроваджені у кілька етапів, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо про незручності та обмеження.

Причиною тимчасових обмежень руху в центральній частині міста Дніпра є будівництво інженерних мереж для нового багатофункціонального комплексу громадського та житлового призначення. Виконання робіт здійснює підприємство ПАТ «Агра».

Будівельно-монтажні роботи планується проводити у кілька етапів, у зв’язку з чим організація дорожнього руху в центрі міста змінюватиметься поступово, залежно від стадії реалізації проєкту.

Один етап робіт триватиме з 15 лютого по 15 березня 2026 року. У цей період буде запроваджено обмеження руху транспорту на вулиці Королеви Єлизавети ІІ на ділянці від вулиці Харківської до вулиці Європейської.

Інший етап заплановано на період з 15 березня по 10 квітня 2026 року. У зазначений час передбачається перекриття руху на вулиці Харківській у районі будинку №2 по вулиці Королеви Єлизавети ІІ.

На час виконання робіт у центральних кварталах міста можливі тимчасові ускладнення проїзду транспорту, зокрема утворення заторів, а також зміни в роботі громадського транспорту. Мешканців міста та водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути пересування, враховувати чинні обмеження та користуватися альтернативними напрямками.

Джерело: dnepr.info.

