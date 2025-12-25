Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 26 грудня пов’язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 26 грудня вводяться в частині населених пунктів через планові роботи в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про це інформують «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 26 грудня пов’язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт, а також технічним обслуговуванням обладнання. Такі заходи спрямовані на підвищення надійності електромереж і запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи у межах Мaгдaлинівськa селищна територіальна громада. У зв'язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії з 8:30 до 16:30 у с-щі Магдалинівка за адресами:

Берегова, Будівельників, Вишнева, Захисників України, Історична, Кооперативна, Космонавтів, Лівобережна, Медова, Набережна, Польова, Редакційна, Робітнича, Сонячна, Спортивна, Степова, Центральна, провулки Дорожний, Каштановий, Кооперативний, Набережний.

Електропостачання припинятимуть з 08:00 до 18:00 (протягом 10 годин поспіль) у селі Кисличувата. У цей період залишатимуться без світла вулиці:

Верхня, Кисличуватська, Комишуватська, Мостова, Степова, Центральна, Чарівна, Широка, пров. Вишневий.

Також знеструмлення будуть у межах Нoвooлeксaндpівської сільської територіальної громади. У зв’язку з виконанням робіт буде обмеження у таких населених пунктах:

З 08:00 до 18:00 години с. Новоолександрівка вул. 50 Років Перемоги, Балкова, Крайня, Мічуріна, Набережна, Нова, Осіння, Покровська, Розова, Сурська, Українська, Центральна, Шевченка, Шкільна, Яблунева, провулки Кооперативний, Рубіновий, Шкільний.

вул. 50 Років Перемоги, Балкова, Крайня, Мічуріна, Набережна, Нова, Осіння, Покровська, Розова, Сурська, Українська, Центральна, Шевченка, Шкільна, Яблунева, провулки Кооперативний, Рубіновий, Шкільний. З 09:00 до 17:00 години с. Новоолександрівка вул. Мічуріна, Українська, Центральна, Шкільна, провулки Кооперативний, Шкільний.

вул. Мічуріна, Українська, Центральна, Шкільна, провулки Кооперативний, Шкільний. З 09:00 до 15:00 години с. Новоолександрівка вул. Щаслива.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

