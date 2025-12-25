Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 26 грудня вводяться в частині населених пунктів через планові роботи в регіоні, повідомляє Politeka.net.
Про це інформують «ДТЕК Дніпровські електромережі».
Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 26 грудня пов’язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт, а також технічним обслуговуванням обладнання. Такі заходи спрямовані на підвищення надійності електромереж і запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи у межах Мaгдaлинівськa селищна територіальна громада. У зв'язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії з 8:30 до 16:30 у с-щі Магдалинівка за адресами:
- Берегова, Будівельників, Вишнева, Захисників України, Історична, Кооперативна, Космонавтів, Лівобережна, Медова, Набережна, Польова, Редакційна, Робітнича, Сонячна, Спортивна, Степова, Центральна, провулки Дорожний, Каштановий, Кооперативний, Набережний.
Електропостачання припинятимуть з 08:00 до 18:00 (протягом 10 годин поспіль) у селі Кисличувата. У цей період залишатимуться без світла вулиці:
- Верхня, Кисличуватська, Комишуватська, Мостова, Степова, Центральна, Чарівна, Широка, пров. Вишневий.
Також знеструмлення будуть у межах Нoвooлeксaндpівської сільської територіальної громади. У зв’язку з виконанням робіт буде обмеження у таких населених пунктах:
- З 08:00 до 18:00 години с. Новоолександрівка вул. 50 Років Перемоги, Балкова, Крайня, Мічуріна, Набережна, Нова, Осіння, Покровська, Розова, Сурська, Українська, Центральна, Шевченка, Шкільна, Яблунева, провулки Кооперативний, Рубіновий, Шкільний.
- З 09:00 до 17:00 години с. Новоолександрівка вул. Мічуріна, Українська, Центральна, Шкільна, провулки Кооперативний, Шкільний.
- З 09:00 до 15:00 години с. Новоолександрівка вул. Щаслива.
Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.
