Робота для пенсіонерів у Дніпрі стає все більш доступною завдяки пропозиціям місцевих компаній, які шукають співробітників різного рівня досвіду.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі охоплює кілька галузей, повідомляє Politeka.

Ми зібрали актуальні пропозиції на платформі work.ua.

Так, у центральній частині міста ТОВ «Кримський Глечик» запрошує на позицію помічника кухаря та кухонного працівника. Компанія зазначає, що досвід не обов’язковий, а головне - бажання вчитися.

Зарплата коливається від 1200 до 1300 гривень за зміну, молодші працівники отримують від 900 гривень. Ця робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає підтримку кухаря, виготовлення заготовок і виконання допоміжних завдань у кафе.

Працівники мають стабільне офіційне працевлаштування, графік змін різного формату, дворазові виплати на місяць та безкоштовне харчування на зміні. Платити обіцяють в межах 24 000 – 27 300.

Ще однією актуальною пропозицією є вакансія тракториста-машиніста у компанії «Український Аграрний Холдинг». Хоча офіційно компанія розташована на Закарпатті, компанія шукає кандидатів у нашому облцентрі.

Основними вимогами є посвідчення тракториста-машиніста та знання обробітку ґрунту. Претендентам пропонують безкоштовне проживання, корпоративну їдальню, конкурентну зарплату та можливості професійного розвитку. Платити обіцяють від 24 000 до 26 000.

Також у місті шукають вантажників-комплектувальників на склад готової продукції компанії «Генезіс-Україна Інжинірінг». Дана робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає денні та нічні зміни з виконанням вантажно-розвантажувальних робіт та комплектуванням замовлень.

