Гуманітарна допомога у Кривому Розі надається в рамках нового міського проєкту, який реалізує волонтерський центр «Вільні разом», повідомляє Politeka.

Програма спрямована на внутрішньо переміщених осіб та жителів громади, що опинилися у складних життєвих умовах та потребують базових продуктів харчування.

За словами організаторів, пріоритет мають ті, хто раніше не користувався подібними послугами або звертався до серпня 2025 року. Такий підхід дозволяє рівномірно розподіляти ресурси серед сімей із найбільш гострою потребою.

Щодня пункт видачі обслуговує до 150 домогосподарств. Обмеження кількості отримувачів допомагає уникнути черг, скоротити час очікування та підтримувати організовану роботу центру.

Отримати продуктовий набір можна лише особисто зареєстрованим заявникам. Передача пакетів третім особам заборонена, що знижує ризик зловживань і гарантує прозорість процесу.

Комплекти включають базові продукти на певний період. Волонтери зазначають, що запасів вистачає, але просять дотримуватися встановлених правил розподілу.

Пункт працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00. Під час робочих годин діє телефонна лінія для попередніх консультацій та запису. У вихідні прийом не здійснюється.

За підтримки міжнародної організації Global Empowerment Mission уже передано 221 продуктовий пакет для 190 родин. Гуманітарна допомога у Кривому Розі надається системно та поступово охоплює нові домогосподарства.

Мешканцям міста радять звертатися до волонтерського центру у робочі дні, щоб отримати підтримку та дізнатися про інші доступні ресурси. Для зручності рекомендують попередньо уточнювати наявність наборів та графік прийому.

