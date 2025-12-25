Людям розповіли, що може посилити дефіцит продуктів у Дніпропетровській області.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області став одним із чинників, що впливають на зростання вартості соняшникової олії, повідомляє Politeka.net.

Ситуація на ринку формується під тиском воєнних ризиків та виробничих обмежень.

Аналітики зазначають, що найближчим часом ціна на олію може зрости ще на 10–15%. Серед ключових причин називають перебої з електропостачанням і збільшення витрат на виготовлення, що вже відчутно змінило поведінку покупців. Частина споживачів почала робити запаси, побоюючись подальшого подорожчання.

Фермери також звертають увагу на перспективи майбутнього сезону. За їхніми оцінками, у 2025 році можливе зменшення врожаю соняшнику, що може скоротити обсяги сировини. Це створює ризики для внутрішнього ринку та може посилити дефіцит продуктів у Дніпропетровській області.

Водночас представники олійної галузі не поділяють песимістичних прогнозів. Вони наголошують, що обсяги національного виробництва значно перевищують потреби населення. Щороку в Україні виготовляють близько 5,5 мільйона тонн олії, тоді як споживання всередині країни залишається в рази меншим.

За словами експертів, внутрішній ринок забезпечений достатньою кількістю продукції, а підстав для паніки немає. Соняшникова олія залишається доступною та представлена в широкому асортименті.

Додатковим викликом для підприємств залишаються блекаути. Переробка потребує стабільного живлення, а запуск генераторів суттєво підвищує витрати. Водночас фахівці підкреслюють, що вирішальну роль у формуванні ціни відіграє саме вартість насіння, а не енергоносії.

Джерело: AgroReview.

