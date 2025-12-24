Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 25 грудня пов’язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 25 грудня діятимуть у Різдво в частині населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це інформують «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 25 грудня пов’язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт, а також технічним обслуговуванням обладнання. Такі заходи спрямовані на підвищення надійності електромереж і запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, проводитимуться профілактичні роботи у межах Губиниськa селищна територіальна громада. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії з 8 до 16 години у таких населених пунктах:

м. Новомосковськ вул. Зіни Білої, Сучкова, Ювілейна, пров. Ювілейний

м. Самар вул. Білої Зінаїди, Гідності, Калинова, Хмельницького Богдана, Чкалова, пров. Чкалова

с. Мар’янівка

тг Губиниська с-т Лаванда

м. Підгороднє с-т Трубник

Електропостачання припинятимуть з 08:00 до 18:00 (протягом 10 годин поспіль) у селі Кисличувата. У цей період залишатимуться без світла вулиці:

Верхня, Кисличуватська, Комишуватська, Мостова, Степова, Центральна, Чарівна, Широка, пров. Вишневий.

Також повідомляється про планові роботи у Криворізькому районі з 08:00 до 17:00 в селі Надія за адресами:

Виноградна: 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21-23;

Вишнева: 1, 2, 4-7, 9, 11, 11А, 12, 15, 16;

Зелена: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2Б, 3А, 4-19, 21, 23-25, 27-35 (непарні), 39, 43-77 (непарні), 77А, 77Б, 79, 79А, 81-87 (непарні), 88, 88А, 89-92, 95-104, 104А, 106-109, 111-114, 116-120;

Каштанова: 2, 6;

Лісна: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 23, 24, 29, 32;

Молоді: 1-4, 4А, 5-10, 13, 15, 19, 21, 23, 32;

Молодіжна: 6;

Садова: 4;

Тараса Шевченка: 3, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21;

Тополина: 2-5, 11, 23, 25, 26, 29;

Цвітна: 1-14;

Центральна: 2, 5-11 (непарні), 12, 15, 21, 24, 29, 30, 32;

Шкільна: 3;

шосе Кіровоградське: 14, 119.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

