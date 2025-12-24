Насамперед ідеться про дефіцит продуктів у Кривому Розі, що сформувався через скорочення внутрішнього виробництва.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі спричинив різке зростання вартості сала, ціна якого в окремих торговельних точках уже перевищує 300 гривень за кілограм, повідомляє Politeka.net.

Ситуація на ринку формується під впливом одразу кількох чинників, що одночасно скоротили пропозицію та посилили тиск з боку попиту.

Згідно з офіційною статистикою, у жовтні середній показник вартості сала зріс на 6,6 відсотка у порівнянні з вереснем і сягнув 206,81 грн за кілограм. Для порівняння, місяцем раніше цей показник становив 194,04 грн. Якщо ж зіставляти з жовтнем 2024 року, підвищення стало ще помітнішим — плюс 26,2 відсотка, адже тоді середня ціна була на рівні 163,89 грн.

Водночас ринкова реальність у грудні виглядає жорсткішою, ніж статистичні зведення. Найпростіші сорти нині продають у межах 250–300 гривень за кілограм. Продукція з м’ясними прошарками коштує значно дорожче: «генеральське» сало оцінюють більш ніж у 600 гривень, а в окремих супермаркетах цінники на деякі позиції перевищили 700 гривень.

Аналітики пояснюють подорожчання комплексом причин. Насамперед ідеться про дефіцит продуктів у Кривому Розі, що сформувався через скорочення внутрішнього виробництва. Війна призвела до зменшення поголів’я свиней: частина господарств припинила роботу, інші працюють із серйозними обмеженнями.

Додатково на кінцеву вартість вплинули зростання витрат на корми, електроенергію, утримання тварин, зберігання та переробку м’ясної продукції. Усе це закладається у роздрібну ціну.

Ще одним чинником стала складна ветеринарна ситуація. Періодичні спалахи африканської чуми свиней у різних регіонах України спричинили подальше скорочення поголів’я, що посилило нестачу сала на внутрішньому ринку.

Наслідком цих процесів стало зростання імпорту. За період із січня по жовтень поточного року обсяги ввезення сала збільшилися на 28,7 відсотка у порівнянні з аналогічним відрізком минулого року. Загальний імпорт свинини зріс у 11,6 раза, що свідчить про серйозні труднощі у вітчизняному тваринництві та посилення залежності від зовнішніх постачань.

