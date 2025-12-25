Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі надається системно та поступово охоплює нові домогосподарства.

Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі стала доступною в рамках нового міського проєкту, який організовує волонтерський центр «Вільні разом», повідомляє Politeka.

Програма орієнтована на переселенців та мешканців громади, які перебувають у складних життєвих умовах і потребують базових продуктів харчування.

За словами організаторів, першочергово допомогу отримують ті, хто раніше не користувався подібними послугами або звертався до серпня 2025 року. Такий підхід забезпечує рівномірний розподіл ресурсів серед родин із найгострішою потребою.

Щодня пункт видачі обслуговує до 150 домогосподарств. Встановлений ліміт дозволяє уникати черг, скоротити час очікування та підтримувати впорядкований процес.

Отримати набори можна тільки особисто зареєстрованим заявникам. Передача пакета третім особам заборонена, що зменшує ризик зловживань і гарантує прозорість роботи центру.

Продуктові комплекти включають базові продукти на певний період. Волонтери наголошують, що запасів достатньо, проте просять дотримуватися правил розподілу.

Пункт працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00. У робочі години діє телефонна лінія для попередніх консультацій та запису. У вихідні прийом не здійснюється.

За підтримки міжнародної організації Global Empowerment Mission вже передано 221 продуктовий пакет для 190 родин. Центр підкреслює, що гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі надається системно та поступово охоплює нові домогосподарства.

Мешканці міста можуть звертатися до волонтерського осередку в робочі дні, щоб отримати підтримку та дізнатися про інші доступні можливості. Для зручності рекомендують попередньо уточнювати наявність наборів та години прийому.

