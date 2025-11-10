Часть украинских пенсионеров получат новую денежную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области от государства, сообщает Politeka.net.
Известно, кому именно дадут средства и на что их можно будет потратить.
Зимой в Украине стартует новая программа финансовой помощи гражданам под названием "Теплая зима". Эта инициатива направлена на предоставление единовременных выплат в размере 6500 гривен тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах, с целью обеспечения минимального комфорта в холодный период.
Условия использования: выплата одноразовая и имеет ограниченный срок использования — 180 дней с момента зачисления. Если средства не будут израсходованы в течение этого периода, они вернутся в государственный бюджет.
Вырученные средства будут зачисляться на специально открытую "Действие.Карту".
Денежную помощь можно использовать для покрытия базовых зимних нужд, в частности:
- приобретение теплой одежды и обуви;
- оплату коммунальных услуг, включая отопление, газ и электроэнергию;
- приобретение продуктов питания;
- оплату лекарств и медицинских препаратов;
- приобретение билетов на транспорт.
Денежная помощь в Днепропетровской области будет предоставлена нескольким категориям граждан, среди которых:
- дети, которые находятся под опекой или попечительством, в том числе дети с инвалидностью, а также дети-питомцы приемных семей и детских домов семейного типа (ДБСТ),
- люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц,
- дети из малообеспеченных семей,
- одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.
Важно отметить, что в настоящее время механизм оказания помощи находится на этапе разработки, и дополнительные детали будут обнародованы позже.
Источник: На пенсии.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: чего ждать жителям.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.