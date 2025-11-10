Денежную помощь в Днепропетровской области можно использовать для покрытия зимних базовых нужд и не только.

Часть украинских пенсионеров получат новую денежную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области от государства, сообщает Politeka.net.

Известно, кому именно дадут средства и на что их можно будет потратить.

Зимой в Украине стартует новая программа финансовой помощи гражданам под названием "Теплая зима". Эта инициатива направлена ​​на предоставление единовременных выплат в размере 6500 гривен тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах, с целью обеспечения минимального комфорта в холодный период.

Условия использования: выплата одноразовая и имеет ограниченный срок использования — 180 дней с момента зачисления. Если средства не будут израсходованы в течение этого периода, они вернутся в государственный бюджет.

Вырученные средства будут зачисляться на специально открытую "Действие.Карту".

Денежную помощь можно использовать для покрытия базовых зимних нужд, в частности:

приобретение теплой одежды и обуви;

оплату коммунальных услуг, включая отопление, газ и электроэнергию;

приобретение продуктов питания;

оплату лекарств и медицинских препаратов;

приобретение билетов на транспорт.

Денежная помощь в Днепропетровской области будет предоставлена ​​нескольким категориям граждан, среди которых:

дети, которые находятся под опекой или попечительством, в том числе дети с инвалидностью, а также дети-питомцы приемных семей и детских домов семейного типа (ДБСТ),

люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц,

дети из малообеспеченных семей,

одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.

Важно отметить, что в настоящее время механизм оказания помощи находится на этапе разработки, и дополнительные детали будут обнародованы позже.

Источник: На пенсии.

