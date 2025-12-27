Основний тиск на ціну спричиняє саме вартість сировини, а не електроенергії та неврожайність, що викликає дефіцит продуктів у Дніпропетровській області.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області та виклики через війну спонукали місцевий ринок до збільшення цін на популярний товар, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розкрили, з чим виникли проблеми.

Аналітики прогнозують можливе подорожчання соняшникової олії ще на 10–15%. Серед основних причин зростання цін називають масові відключення електроенергії, а також підвищення собівартості виробництва, що вже позначилося на споживчій поведінці. Зокрема, частина українців почала купувати соняшникову олію про запас, побоюючись можливого дефіциту та різкого стрибка цін.

Водночас фермери звертають увагу й на інший чинник ризику — очікуване скорочення врожаю соняшнику у 2025 році. За їхніми оцінками, зменшення обсягів сировини може призвести до нестачі соняшникової олії на внутрішньому ринку, зокрема у Дніпропетровській області, що, у свою чергу, може додатково вплинути на рівень цін і доступність продукту для споживачів.

У той же час, з фермерами не згодні експерти олійної галузі. Вони заспокоюють: підстав для паніки щодо нестачі цього продукту немає. Україна виробляє приблизно 5,5 мільйонів тонн олії щорічно, тоді як внутрішнє споживання не перевищує 500 тисяч тонн.

«Ми виробляємо 10-15 разів більше олії, ніж споживаємо. Для внутрішнього ринку буде достатньо. Вона в широкому асортименті і доступна всім верствам населення. Це, можливо, один із небагатьох продуктів, який демонструє стабільність ціни», — розповів Степан Капшук.

Додатковим викликом для виробників залишаються блекаути: переробні підприємства потребують безперервного електропостачання, а зупинка виробництва є затратною та ризикованою.

Більшість заводів мають генератори для аварійних ситуацій, однак виробляти олію виключно на альтернативних джерелах енергії економічно невигідно. Попри це, основний тиск на ціну спричиняє саме вартість сировини, а не електроенергії.

