Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області та виклики через війну спонукали місцевий ринок до збільшення цін на популярний товар, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розкрили, з чим виникли проблеми.

Аналітики прогнозують можливе подорожчання соняшникової олії ще на 10–15%. Серед основних причин зростання цін називають масові відключення електроенергії, а також підвищення собівартості виробництва, що вже позначилося на споживчій поведінці. Зокрема, частина українців почала купувати соняшникову олію про запас, побоюючись можливого дефіциту та різкого стрибка цін.

Водночас фермери звертають увагу й на інший чинник ризику — очікуване скорочення врожаю соняшнику у 2025 році. За їхніми оцінками, зменшення обсягів сировини може призвести до нестачі соняшникової олії на внутрішньому ринку, зокрема у Дніпропетровській області, що, у свою чергу, може додатково вплинути на рівень цін і доступність продукту для споживачів.

У той же час, з фермерами не згодні експерти олійної галузі. Вони заспокоюють: підстав для паніки щодо нестачі цього продукту немає. Україна виробляє приблизно 5,5 мільйонів тонн олії щорічно, тоді як внутрішнє споживання не перевищує 500 тисяч тонн.

магазин, супермаркет, продукти, соняшникова олія

«Ми виробляємо 10-15 разів більше олії, ніж споживаємо. Для внутрішнього ринку буде достатньо. Вона в широкому асортименті і доступна всім верствам населення. Це, можливо, один із небагатьох продуктів, який демонструє стабільність ціни», — розповів Степан Капшук.

Додатковим викликом для виробників залишаються блекаути: переробні підприємства потребують безперервного електропостачання, а зупинка виробництва є затратною та ризикованою.

Більшість заводів мають генератори для аварійних ситуацій, однак виробляти олію виключно на альтернативних джерелах енергії економічно невигідно. Попри це, основний тиск на ціну спричиняє саме вартість сировини, а не електроенергії.

Джерело: AgroReview.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частина українців може отримати виплату на опалення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.