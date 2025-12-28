Робота для пенсіонерів у Дніпрі залишається актуальною для багатьох містян, адже на ринку праці ʼ пропозиції з різними умовами, графіками та рівнем оплати.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі наразі охоплює кілька напрямів, у яких роботодавці готові розглядати кандидатів старшого віку, повідомляє Politeka.

Зокрема, на сайті work.ua оприлюднили низку вакансій, які не передбачають складних вимог і водночас пропонують стабільний дохід. Одна з таких пропозицій стосується посади помічника вихователя або няні.

Роботодавець шукає відповідальну людину з любов’ю до дітей, яка допомагатиме підтримувати санітарно гігієнічний режим у групі, братиме участь у підготовці до занять, а також допомагатиме вихователю під час прогулянок, сну та інших щоденних активностей.

Графік передбачає зайнятість з 8.00 до 16.30 з 30 хв. обідньої перерви, а рівень оплати становить 7 000 – 7 200 за місяць.

Ще одна робота для пенсіонерів у Дніпрі пов’язана зі складською логістикою. Компанія Генезіс-Україна Інжинірінг шукає вантажників комплектувальників для праці на складі готової продукції.

Обов’язки включають комплектування замовлень за накладними та виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Роботодавець пропонує денні або нічні зміни, своєчасну оплату праці, а також можливість проживання на території підприємства.

Заробітна плата за цією вакансією коливається у межах 24 000 – 26 000. Локація: в нашому облцентрі на вулиці Люблянська, 6, що на Лівому березі.

Також відкритою залишається посада механіка з обслуговування обладнання. Кандидат має мати середню або вищу спеціальну освіту, знання технічних особливостей обладнання та досвід не менше ніж 2 роки. За цю роботу для пенсіонерів у Дніпрі роботодавець готовий платити від 24 000 – 28 000.

