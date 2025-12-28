Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області може стати реальністю, але остаточні зміни ще не ухвалені.

У Дніпропетровській області говорять про подорожчання проїзду, повідомляє Politeka.

Йдеться про місто Павлоград.

В одному з основних автоперевізників Павлограда попередили: з 1 січня 2026 року вони припинять обслуговування міських маршрутів. Причина — необхідність підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті.

Міський голова Анатолій Вершина повідомив про ситуацію під час звіту за 2026 рік. За його словами, перевізник надав письмові вимоги щодо підвищення цін, проте підтвердити їх документально наразі не вдається. Тому тарифи залишаються на колишньому рівні.

Попри потенційні незручності, місто планує забезпечити пасажирські перевезення. Водночас, повністю уникнути проблем навряд чи вдасться, адже всі автобуси належать приватним компаніям, власного транспорту у міста немає.

За неофіційною інформацією, під загрозою зупинки можуть опинитися маршрути №1 та №8, які обслуговує один із перевізників. Попередній тариф у 15 грн для компанії виявився недостатнім. Кількість автобусів для покриття цих рейсів становить близько 30 одиниць, що створює додаткові труднощі у пошуку заміни.

Міська влада закликає громадян зберігати спокій і запевняє, що робота над альтернативними рішеннями триває. Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області може стати реальністю, але остаточні зміни ще не ухвалені.

Крім того, у Дніпропетровській області такод повідомляли про підвищення тарифів на газ. Йдеться не про вартість ресурсу для населення, а виключно про плату за його доставку від мереж до осель споживачів. Ціна самого газу для побутових клієнтів залишається незмінною.

