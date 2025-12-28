Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області стало доступним у рамках нового експериментального проєкту.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області надається маломобільним громадянам, повідомляє Politeka.

Як проіформували у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України, дозволяє громадянам, які потребують підтримки після тривалого медичного догляду, проживати до 12 місяців у спеціально обладнаних приміщеннях.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області надається за рахунок державного бюджету. Під час перебування люди можуть користуватися усіма необхідними зручностями, готувати їжу самостійно та отримувати підтримку у веденні домашнього господарства.

Крім цього, їм надається підтримка у вирішенні складних життєвих ситуацій та можливість долучатися до соціальних і навчальних програм за потреби.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області не обмежується лише наданням даху над головою. Основна мета проєкту - відновити самостійність людей та дати їм відчуття безпеки після втрати домівки через війну.

Соціальна інтеграція та розвиток практичних навичок стають невід’ємною частиною перебування у житлових приміщеннях, що надаються в межах програми.

Проживання для маломобільних переселенців можуть надавати фізичні або юридичні особи, які внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг.

Вони мають відповідати критеріям, визначеним Кабміном, та мати власне або орендоване приміщення для розміщення громадян.

Для отримання інформації про доступні приміщення та умови перебування внутрішньо переміщені особи можуть звертатися до місцевих органів соціального захисту.

