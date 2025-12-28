У низці населених пунктів Дніпропетровської області в понеділок, 29 грудня 2025, на час проведення робіт у мережах застосують спеціальні графіки відключення світла.

Енергетики оголосили про додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області на понеділок, 29 грудня 2025 року, пише Politeka.

За даними ДТЕК, у Дніпропетровській області 29 грудня додаткові графіки відключення світла торкнуться зокрема таких населених пунктів:

Тернівка (вул. Героїв України, Дніпровська, Сергія Маркова, Григорія Сковороди, Спортивна, бул. Шахтарської Слави) – з 8:00 до 18:30;

Новоолександрівка (СТ "Дорожник") – з 8:00 до 18:00;

Старі Кодаки (вул. Весела, Лазурна, Гоголя, Зарічна, Коротка, Крайня, Металургів, Овражна, Робоча, Центральна, Широка, СТ "Крона", "Рудана") – з 8:00 до 18:00;

Магдалинівка (Берегова, Будівельників, Вишнева, Захисників України, Історична, Кооперативна, Космонавтів, Лівобережна, Медова, Набережна, Польова, Редакційна, Робітнича, Сонячна, Спортивна, Степова, Центральна, пров. Дорожний, Каштановий, Кооперативний, Набережний) – з 8:30 до 16:30.

Також про локальні графіки відключення світла в регіоні на 29 грудня попереджає ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", повідомляє Politeka. Зокрема такі знеструмлення відбудуться у місті Павлоград із 8 до 17 години для частини будинків по вулицях Віталія Шкуренка, Дніпровська, Калинова, Кільцева, Нова, Поштова, Промислова, Сергія Корольова, Станційна.

Крім того, в понеділок без електроенергії залишаться з 8:00 до 16:00 деякі мешканці села Вільне (Незалежності, Словʼянська, пров. Дружби), а з 8:00 до 17:00 – с. Зоря (вул. Рибгоспна).

