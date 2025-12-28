Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області потребує постійної уваги з боку самих отримувачів.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області виплачується державою через підрозділи Пенсійного фонду України строком на шість місяців, повідомляє Politeka.

Йдеться про фінансову підтримку на проживання для людей, які через війну залишили свої домівки та потребують стабільних коштів для покриття щоденних потреб. Програма діє на території Дніпра та інших громад регіону.

Розмір виплат залежить від категорії отримувачів. Дітям і громадянам з інвалідністю нараховують по 3 тисячі гривень щомісяця. Інші внутрішньо переміщені особи зі статусом ВПО отримують по 2 тисячі гривень.

Після завершення встановленого шестимісячного періоду нарахування можуть бути продовжені автоматично. Водночас у Пенсійному фонді зазначають, що таке рішення ухвалюється не в усіх випадках. Саме на цьому етапі частина родин стикається з проблемою, коли кошти перестають надходити без окремого повідомлення.

У відомстві пояснюють, що автоматичне подовження залежить від кількох чинників, зокрема оновлення даних та відповідності чинним умовам програми. Через це деякі сім’ї з дітьми не змогли отримати додаткову виплату у межах зимової підтримки на суму 6500 гривень.

Фахівці наголошують, що грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області потребує постійної уваги з боку самих отримувачів. Рекомендується не чекати припинення переказів, а заздалегідь перевіряти інформацію щодо подальших нарахувань.

У разі потреби переселенцям радять звертатися до територіальних відділень Пенсійного фонду або до контакт-центру за телефонами 0 800 503 753, (044) 281-08-70 та (044) 281-08-71 для отримання актуальних роз’яснень.

